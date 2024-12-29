Çanakkale'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yoğun kar yağışına rağmen herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Özer, "Ulaşımda aksama yok ama vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve araçlarına zincir takmalarını tavsiye ediyoruz. Kar kalınlığı yer yer 70-80 santimetre." dedi.

İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, Dumanlı, Beyçayır, Kızıldam, Kırcalar ile Karamusalar köy yollarında inceleme yaptı.

İl Özel İdaresi ekipleri, dağ köylerinde iş makineleri ve dozerlerle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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