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        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:19
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        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İÇDAŞ Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MÜSİAD'ın tarihine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

        MÜSİAD Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Dr. Abdullah Eriş, burada yaptığı konuşmada, siyasette ve diplomaside, tüm dünya sahnesinde söz sahibi olmanın ekonomik güce sahip olmak ve ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini söyledi.

        Yerli üretimi hakim kılmak gerektiğini belirten Eriş, "MÜSİAD olarak her zaman vurguladığımız gibi yerli üretimi güçlendirmeli ve yerli üretime destek olmalıyız. Ancak yerli üretim olursa ekonomide güçlü oluruz. Ekonomide güçlü olursak da ülkemiz daha fazla güçlenir ve küresel bir siyasi aktör olarak daha fazla söz sahibi olur. Bizleri güçlü kılacak şey ise her şeyden önce bir ve beraber olmamızdır. Sen, ben, o değil ancak biz olursak kendi gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Ancak biz olursak hiçbir güç önümüzde duramaz ve gerçek söz sahibi bizler oluruz. Kısacası, bizin gücüne ve kudretine her zaman inanmalıyız." dedi.

        MÜSİAD'ın kuruluşundan bu yana geçen 34 yıllık zaman zarfında ilkelerden taviz vermeden hem faaliyetlerin artırıldığını hem de teşkilatın genişletildiğini dile getiren Abdullah Eriş, şunları ifade etti:

        "Bugün itibarıyla Allah'a şükürler olsun, Türkiye'nin en yaygın teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu haline geldik. Bugün MÜSİAD, yurt içindeki 84 noktasında sayısı 14 bini geçen üyesiyle başarılı çalışmalarını büyük bir azimle sürdürüyor. Ayrıca, dünyanın doğusundan batısına kadar toplam 99 ülkedeki üyelerimize, küresel bir ağ ile sayısı 180'den fazla irtibat bürolarımızdan hizmet vermekteyiz. İnşallah bu sayıyı ilerleyen dönemlerde hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. MÜSİAD, bir öze dönüşün ve köklerini arama isteğinin neticesidir. MÜSİAD'ın kuruluşu, Medine Pazarı anlayışının bu topraklarda filizlenmesi ve kök salmasıdır. MÜSİAD çatısı altında hem ülkemiz hem de insanımız için pek çok faydalı çalışmaya imza attık. Anadolu'dan aldığımız gücü dünyanın dört bir yanına taşırken ideallerimizden ve özümüzden hiçbir zaman taviz vermedik."

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de sivil toplumun, toplumların ve devletlerin temelini oluşturduğunu söyledi.

        Bir yerde ne kadar sivillik varsa o kadar samimiyet olduğunu vurgulayan Gider, "Sivil toplumda görev yaptığı için hiç kimse ilave imkanlardan faydalanmıyor. Gönüllü bir şekilde önce kendi üyelerinin, sonra kendi sektörlerinin, sonra toplumların ve insanlığın haklarını savunuyor. İnanıyorum ki MÜSİAD, bu görevlerini en samimi ve en net şekilde yerine getiren birisi, belki de birincisi. Yaşım itibarıyla MÜSİAD'ın kuruluşunu hatırlıyorum. MÜSİAD'dan önce bu görevleri yaptıklarını iddia eden ve kendilerine sivil diyen kurumların nasıl kendi görevlerinden koptuklarını, hükümetlere ve dolayısıyla hükümetlere oy veren milletlere nasıl ayar verdiklerini, kenti sığ ideolojileri için her şeyi nasıl tepetaklak ettiklerini biliyorum. Bu anlamda MÜSİAD'ı kuranlara ve bugünlere getirenlere, kendi sektörlerinin ötesinde bu milletin baş tacı edilmesinde fayda sağladıkları için de teşekkür ediyorum." dedi.

        Ayhan Gider, toplumun var olabilmesinin üretime bağlı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Üretimin var olabilmesi müteşebbislere bağlıdır. Dolayısıyla hükümet olarak, devlet olarak bizim görevimiz de teşebbüs gücünün artması için mücadele vermektir. Bunu yaparken de arkamızdaki ekranda gördüğünüz gibi ahlakı birinci önceliğe çıkarmak zorundayız. Hangi dilde olursa olsun, hangi alfabeyle olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun ahlak birinci önceliğimiz değilse varabileceğimiz hiçbir hedef yoktur."

        Yeniden seçilen MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Eyüp Tan da kendilerine destek veren üyelere teşekkür etti.

        Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ile MÜSİAD üyeleri ve iş adamları katıldı.

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