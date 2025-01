MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası İÇDAŞ Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MÜSİAD'ın tarihine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

MÜSİAD Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Dr. Abdullah Eriş, burada yaptığı konuşmada, siyasette ve diplomaside, tüm dünya sahnesinde söz sahibi olmanın ekonomik güce sahip olmak ve ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini söyledi.

Yerli üretimi hakim kılmak gerektiğini belirten Eriş, "MÜSİAD olarak her zaman vurguladığımız gibi yerli üretimi güçlendirmeli ve yerli üretime destek olmalıyız. Ancak yerli üretim olursa ekonomide güçlü oluruz. Ekonomide güçlü olursak da ülkemiz daha fazla güçlenir ve küresel bir siyasi aktör olarak daha fazla söz sahibi olur. Bizleri güçlü kılacak şey ise her şeyden önce bir ve beraber olmamızdır. Sen, ben, o değil ancak biz olursak kendi gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Ancak biz olursak hiçbir güç önümüzde duramaz ve gerçek söz sahibi bizler oluruz. Kısacası, bizin gücüne ve kudretine her zaman inanmalıyız." dedi.

MÜSİAD'ın kuruluşundan bu yana geçen 34 yıllık zaman zarfında ilkelerden taviz vermeden hem faaliyetlerin artırıldığını hem de teşkilatın genişletildiğini dile getiren Abdullah Eriş, şunları ifade etti:

"Bugün itibarıyla Allah'a şükürler olsun, Türkiye'nin en yaygın teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu haline geldik. Bugün MÜSİAD, yurt içindeki 84 noktasında sayısı 14 bini geçen üyesiyle başarılı çalışmalarını büyük bir azimle sürdürüyor. Ayrıca, dünyanın doğusundan batısına kadar toplam 99 ülkedeki üyelerimize, küresel bir ağ ile sayısı 180'den fazla irtibat bürolarımızdan hizmet vermekteyiz. İnşallah bu sayıyı ilerleyen dönemlerde hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. MÜSİAD, bir öze dönüşün ve köklerini arama isteğinin neticesidir. MÜSİAD'ın kuruluşu, Medine Pazarı anlayışının bu topraklarda filizlenmesi ve kök salmasıdır. MÜSİAD çatısı altında hem ülkemiz hem de insanımız için pek çok faydalı çalışmaya imza attık. Anadolu'dan aldığımız gücü dünyanın dört bir yanına taşırken ideallerimizden ve özümüzden hiçbir zaman taviz vermedik."