Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için kulübeler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için kulübeler yaptı.

        İlçedeki 26 Kasım İlkokulunun 2. sınıf öğrencileri öğretmenleri Semra Sevim Ersüren ile birlikte "Bir iyilik yapalım etkinliği" kapsamında sahipsiz hayvanlar içini kulübeler inşa etti.

        Öğrenciler yaptıkları kulübeleri okulun bahçesine yerleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
        Çanakkale'de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi
        Çanakkale'de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi
        Çanakkale'de geleceğin gemi inşa uzmanı olacak öğrenciler Avrupa'da deneyim...
        Çanakkale'de geleceğin gemi inşa uzmanı olacak öğrenciler Avrupa'da deneyim...
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklan...
        Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklan...
        Gelibolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gelibolu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı