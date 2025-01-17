Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için kulübeler yaptı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için kulübeler yaptı.
İlçedeki 26 Kasım İlkokulunun 2. sınıf öğrencileri öğretmenleri Semra Sevim Ersüren ile birlikte "Bir iyilik yapalım etkinliği" kapsamında sahipsiz hayvanlar içini kulübeler inşa etti.
Öğrenciler yaptıkları kulübeleri okulun bahçesine yerleştirdi.
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