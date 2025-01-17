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        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama

        ÇANAKKALE'de şantaj ve tehdit yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:50
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        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama
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        ÇANAKKALE'de şantaj ve tehdit yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli tutuklandı. Olayda, örgüt üyelerinden birinin, kadın esnafa sahte müstehcen video ile şantaj yaptığı belirtildi.

        İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yoluyla yaklaşık 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, 'Yağma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütüne yönelik 10 Ocak'ta 'Arıkovan' operasyonu düzenlendi. 36 ekibin katıldığı operasyonda, adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 mermi, mağdurlara ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 örgütsel veri bulunan ajanda, 10 cep telefonu, 66 yeşil reçeteli hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.I., Ş.Ç., S.B., C.I. ve E.B. tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan; R.I.'ya yakın isimlerden Ş.Ç.'nin hazırladığı sahte evrakla Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde yönetime girdiği, piyasaya borcu olan ve kooperatif üyesi kadın esnafı tespit edip, onlara kooperatif üzerinden kredi çıkmasını sağladığı iddia edildi. Daha sonra Ş.Ç.'nin kefil olduklarını ileri sürüp, kadın esnafın parasına tehdit ve şantaj yoluyla el koyduğu, ayrıca sahte müstehcen videolarla şantaj yapıldığı da belirtildi. Çete üyelerinin, mağdur kadınlardan birine borcunu eşine söylemekle tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunup, videoya çektiği de öne sürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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