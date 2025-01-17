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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:22
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.K. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin üst ve araç aramasında 544,47 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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