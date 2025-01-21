Çan'da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü

Terzialan beldesine bağlı Çakmakçayır Mahallesi'nde M.O'ya ait odun ve kömür deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çan Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.

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