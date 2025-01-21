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        Çan'da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki odun ve kömür bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:11 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:11
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        Çan'da odun ve kömür deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki odun ve kömür bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Terzialan beldesine bağlı Çakmakçayır Mahallesi'nde M.O'ya ait odun ve kömür deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çan Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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