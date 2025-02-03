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        Çanakkale'de 1 kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı Manisa'da yakalandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 1 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan zanlı polis ekiplerince Manisa'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:12
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        Çanakkale'de 1 kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı Manisa'da yakalandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 1 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan zanlı polis ekiplerince Manisa'da yakalandı.

        İddiaya göre, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.A. (30) ile K.Ü. (28) arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.Ü, tartışmanın büyümesi üzerine M.A'ya evinin önünde pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. M.A, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Zanlı, polis ekiplerince yapılan takip sonucu plakalarını söktüğü aracın içerisinde Manisa'da yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının, Çanakkale Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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