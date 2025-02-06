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        Gökçeada Kaymakamlığı'ndan tüberküloz vakasına ilişkin açıklama:

        Gökçeada Kaymakamlığı, ilçedeki bir anaokulda tespit edilen tüberküloz vakasına ilişkin, "Gerekli önlemler İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde planlanmış olup, vatandaşlarımızın endişeye sevk edecek bir durum bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:59
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        Gökçeada Kaymakamlığı'ndan tüberküloz vakasına ilişkin açıklama:
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        Gökçeada Kaymakamlığı, ilçedeki bir anaokulda tespit edilen tüberküloz vakasına ilişkin, "Gerekli önlemler İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde planlanmış olup, vatandaşlarımızın endişeye sevk edecek bir durum bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki Burhanettin Kurt Ana Okulu'nda görev yapan yardımcı hizmetli personelde akciğer tüberkülozu hastalığının tespit edildiği belirtildi.

        Akciğer tüberkülozu temaslılarında tarama protokolü gereği tüberkülin deri testi ve akciğer görüntülemesi yapılarak temaslıların hastalığı maruz kalıp kalmadığı ve hasta olup olmadıklarının tespit edildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda tüm personelimize ve çocuklarımıza tedbir amaçlı tedbirler planlanmış, velilerle iletişime geçilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Çocuklarımızın taramaları İlçe Devlet Hastanesinde çocuk hastalıkları uzman hekimi tarafından yapılacaktır. İletişime geçilen velilerin telaşa mahal vermeksizin İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurarak çocuklarımızın taramalarını yaptırmaları önem arz etmektedir. Gerekli önlemler İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde planlanmış olup, vatandaşlarımızın endişeye sevk edecek bir durum bulunmamaktadır."

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