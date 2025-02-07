Çanakkale'de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi
Çanakkale Valiliğince müsilajla mücadelede alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.
Çanakkale Valiliğince müsilajla mücadelede alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda etkili olan müsilajla mücadelede yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Çanakkale genelinde yapılan çalışmalar ve müsilajın bilimsel altyapısı konuşuldu.
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