Çanakkale'de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi

Toplantıda "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Çanakkale genelinde yapılan çalışmalar ve müsilajın bilimsel altyapısı konuşuldu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda etkili olan müsilajla mücadelede yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

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