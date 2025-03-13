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        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:58
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        Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K'nin Çan'dan Biga'ya gelip toptan şekilde açık tütün satışı yapacağını, H.Ç, R.Ç, İ.Ç. ve A.G'nin ise ev ve iş yerlerinde kaçak tütün imalatı ve satışı yaptıklarını tespit etti.

        Polisin düzenlediği operasyonda M.K, H.Ç, A.G. İ.Ç. ile R.Ç, yakalandı.

        Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 327 kilogram kıyılmış bandrolsüz satışa hazır tütün, ⁠188 kutu tütün ile doldurulmuş makaron, ⁠568 dolu sigara paketi, ⁠36 kutu bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), ⁠500 bandrolsüz sigara paketi, ⁠3 otomatik sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden R.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.K, H.Ç, A.G. ile İ.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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