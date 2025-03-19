Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bu arada Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri yapılamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda temizlik çalışması başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

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