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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:19
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Lapseki'nin yüksek dağ köylerine giden yollarda buzlanma meydana geldi, sürücüler araç kullanmakta zorluk yaşadı.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda temizlik çalışması başlattı.

        Bu arada Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri yapılamıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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