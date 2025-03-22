Lapseki'de iş sağlığı ve güvenliği kursu verildi

Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından esnafın talepleri doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kursu açıldı.

Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykut İlkokulunun konferans salonundaki kursa, Gelibolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş yeri sağlık ve güvenlik birimi C sınıfı iş güvenliği uzmanı Fatma Kurnaz "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği" ile ilgili sunum yaptı.

Kurnaz tarafından verilen kursa 92 kursiyer katıldı.

Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, kendilerine destek veren Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli'ye teşekkür etti.