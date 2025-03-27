Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-119" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan ve İran uyruklu 11'i çocuk 23 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

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