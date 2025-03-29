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        Çanakkale'de kayıp lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan lise öğrencisi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:47 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:52
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        Çanakkale'de kayıp lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan lise öğrencisi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Ayvacık Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'nin (16) dünden bu yana eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayşegül K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Ayşegül K'nin okulunun çevresi, evinin yakınları ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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