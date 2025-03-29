Çanakkale'de kayıp lise öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayşegül K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

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