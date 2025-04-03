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        Çanakkale'de avda tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan avcı öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıktığı avda, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:21
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        Çanakkale'de avda tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan avcı öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıktığı avda, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar (53), sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana yaban domuzu avına gitti.

        Köpeklerin kovaladığı yaban domuzunun önüne geçmeye çalışırken yere düşen Dindar, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        Oğlu ve yeğeni tarafından kamyonete konulan Dindar, Köylü köyü yakınlarında ihbar üzerine yola çıkan ambulansa alındı.

        Dindar, ambulanstaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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