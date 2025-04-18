Gelibolu'da hız ihlali denetimi yapıldı

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Gelibolu-Eceabat ve Keşan-Gelibolu kara yollarında yapılan denetimlerde 200 araç denetlendi.

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