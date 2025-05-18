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        Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi spor programına öğrenci almaya başlayacak

        Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nda spor programına sınavla 30 erkek öğrenci alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:17
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        Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi spor programına öğrenci almaya başlayacak
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        Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nda spor programına sınavla 30 erkek öğrenci alacak.

        Okul Müdürü Necattin Alptekin, yeni eğitim yılındaki faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, okulun bölge için "Spor Programı Uygulayan Okul" statüsüyle eğitimde fark yaratan, yenilikçi ve öncü bir kurum olarak ilk adımı attığını belirtti.

        Lapseki'de 1980 yılında başlayan köklü eğitim yolculuklarının, bugün modern bir vizyonla geleceğe uzanacağını ifade eden Alptekin, spor programı uygulayan okul olmalarının, kendilerine sıradan bir eğitim anlayışının ötesine geçme ve öğrencilere farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı sunma fırsatı verdiğini aktardı.

        Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesinin, aynı zamanda spor programı uygulayan bir okul olarak Çanakkale'de tek ve öncü olarak öne çıkacağını vurgulayan Alptekin, şunları kaydetti:

        "Spor, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde önemli bir yer tutar. Disiplin, azim, takım ruhu ve liderlik gibi değerleri spor aracılığıyla öğrencilerimize kazandıracak spor programımızla, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak, onları ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi gururla temsil edecek sporcular olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Okulumuz, yalnızca bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda bir sevgi, dostluk ve başarı yuvasıdır. Sporla, bilimle ve ahlakla yoğrulan bu güzel yolculukta, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını ve sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz."

        "Geleceğin Şampiyonları Burada Yetişecek" sloganıyla Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulunda akademik başarıyı sporun gücüyle birleştirmek istediklerini ifade eden Alptekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nda özel yetenekle ve sınavla 10-23 Haziran tarihleri arasında veliler tarafından e-okul üzerinden veya okuldan alınacak dilekçe ile öğrenci başvurusu yapılacağını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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