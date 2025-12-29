Gelibolu'da odun yüklü kamyon devrildi: 2 hafif yaralı

Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü ile özel araçtaki kadın sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde tedavileri ayakta yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki 17 EV 111 plakalı kamyon, önünde seyir halinde bulunan M.B. idaresindeki özel araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle odun yüklü kamyon yola devrilirken, taşıdığı odunlar da yola saçıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.