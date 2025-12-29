Gelibolu'da odun yüklü kamyon devrildi: 2 hafif yaralı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi otobanda meydana gelen trafik kazasında odun yüklü kamyon devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki 17 EV 111 plakalı kamyon, önünde seyir halinde bulunan M.B. idaresindeki özel araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle odun yüklü kamyon yola devrilirken, taşıdığı odunlar da yola saçıldı.
Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü ile özel araçtaki kadın sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde tedavileri ayakta yapıldı.
