        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de spor alanında üniversite ile belediye kulüpleri arasında iş birliği yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü ile Çanakkale Belediyespor Kulübü arasında, voleybol, basketbol ve yüzme branşlarında spor yönetimi, alt yapı geliştirme, antrenör ve sporcu iş birliklerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:24
        Çanakkale'de spor alanında üniversite ile belediye kulüpleri arasında iş birliği yapıldı
        Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitenin Dardanos Yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, ÇOMÜ Spor Kulübü bünyesinde oluşturulacak takımlardaki sporcu eğitimlerinin, kurumsal, bilimsel ve etik açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amacıyla Çanakkale Belediyespor Kulübü ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

        Voleybol, basketbol ve yüzme branşlarında ikili iş birlikleri yapacaklarını aktaran Erenoğlu, "Burada temel amacımız üniversitemizin akademik kabiliyetlerini, Çanakkale Belediyespor Kulübü'nün yetkinlikleriyle birlikte hayata geçirmek. Uzmanlık alanlarımız, teknik ekiplerimiz, özellikle idari kapasitelerin orta kullanımı noktasında hep birlikte çalışacağız. Amacımız hem spor kulüplerimize daha da önemlisi kentimizde spor kültürünün sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması, spor etiği ve gençlerimizin yetiştirilmesi noktasında fair play ilkelerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması." diye konuştu.

        Çanakkale Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yalman ise şehirdeki kulüpleri birleştirip, gençlere ve çocuklara faydalı olmayı, alt yapıdan profesyonel sporcular çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Üniversite ile yapılan iş birliğinin, şehrin iki büyük kuruluşunun bu ortak konuda birleşmesinin ve gençlere fayda sağlayabilmesinin çok değerli olduğunu ifade eden Yalman, "İnşallah bu bir başlangıç olur. Şehrimizde güzel etkinliklere imza atarız. Birbirimizin tecrübelerinden yararlanıp, gençlerimize faydalı oluruz." dedi.

        Erenoğlu ve Yalman daha sonra iki kulüp arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı. İmza törenine üniversitenin ve belediyenin spor kulüplerinin yöneticileri de katıldı.

