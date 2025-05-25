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        Çan'da 3 bin kişilik köy hayrı düzenlendi

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla hayır düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:34
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        Çan'da 3 bin kişilik köy hayrı düzenlendi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla hayır düzenlendi.

        Dereoba köyündeki hayır, köy camisinde Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif tilaveti ile başladı. Öğle namazının ardından köy mesire alanında toplanan 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

        Köy muhtarı Fikri Yılmaz, hayra uzaktan ve yakından katılanlara teşekkür etti.

        Köy hayrına Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, belediye meclis üyeleri, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Mesut Özyurt, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ile vatandaşlar katıldı.

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