Çan'da 3 bin kişilik köy hayrı düzenlendi

Köy muhtarı Fikri Yılmaz, hayra uzaktan ve yakından katılanlara teşekkür etti.

Dereoba köyündeki hayır, köy camisinde Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif tilaveti ile başladı. Öğle namazının ardından köy mesire alanında toplanan 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.