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        Çanakkale'de binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        Çanakkale'de site içerisindeki binanın üçüncü katından çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:54
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        Çanakkale'de binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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        Çanakkale'de site içerisindeki binanın üçüncü katından çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki sitede bulunan binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve Kepez belediyelerine bağlı itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangından etkilenen binadaki vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla diğerleri de ekiplerin yardımıyla çıkartıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla sevk edildikleri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Bazı bina sakinlerinin balkon korkulukları ve pencerelerde yardım beklemesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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