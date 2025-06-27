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        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671. yıl dönümü Gelibolu'da kutlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 671. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:27
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        Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 671. yıl dönümü Gelibolu'da kutlandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 671. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen törenin ardından, kutlamalara Gelibolu'da devam edildi. Çardak'taki törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti.

        Gelibolu İskelesi'nde karşılanan protokol, çiçek takdimi ve halk oyunları sunumunun ardından kortej eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi önündeki tören alanına yürüdü.

        Tören, buradaki etkinlikler ve konuşmalarla devam etti.

        Törenlere, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yanı sıra kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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