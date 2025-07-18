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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:33
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

        İçinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin makina arızası nedeniyle Seddülbahir önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

        Tekne yedeklenerek, Morto Koyu'na demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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