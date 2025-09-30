Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Çanakkale'de tamamlandı

        Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Çanakkale'de düzenlenen törenle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:16 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:22
        "İnsanlığın ortak hikayesi" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları desteği, Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Efeler Belediyesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Mxincubation işbirliğiyle, 22-30 Eylül arasında İzmir, Aydın, Manisa ve İstanbul'un ardından Çanakkale'de gerçekleştirildi.

        Troya Müzesi'nde düzenlenen programda kısa film gösterimleri, uzun metraj seçki ve söyleşi düzenlendi.

        Festivalin kapanışında "Ülgen" (iyilik) ödülü yönetmen Derviş Zaim'e, "Mergen" (bilgelik) ödülü ise arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul'a verilirken, kısa film ödülü ise İlyas Soner Yıldırım'ın yönettiği "Alkarısı" filmine takdim edildi.

        Tören kapsamında Yunanistan ile Kolombiya arasında üretim yapan yönetmen Spiros Stathoulopoulos'un Cavewoman filmi üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

        Festival ödülleri, arkeolog ve seramik sanatçısı Hülya Akyol tarafından özel olarak tasarlandı. Akyol, seramik şaman davulu formundaki eserlerle toprağın hafızasını ateşin dönüştürücü gücüyle birleştirdi.

        Her iki yüzeyine kazıma ve kabartma tekniğiyle işlenen mitolojik figürler, 1040 derecede iki kez fırınlanıp sırlanarak renklendirildi.

        Ülgen ödülünü alan yönetmen Derviş Zaim, AA muhabirine, festivalin çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Mitoloji konusunda yapılan bir film festivali olduğunu belirten Zaim, "İnsanlığın bu karmaşık dönemlerde nasıl yaşayacağına dair birtakım incelikli soruları gündeme getirmesi yüzünden çok daha önem kazanıyor. Çünkü büyük bir değer karmaşası içerisindeyiz, anlam arayışı içerisindeyiz. Büyük sorunlar var. Gazze'de ezilen bir halk, Avrupa'nın sorunları, bütün dünya çalkalanıyor. İşte bu dönemlerde, bu karışık dönemlerde, karanlık zamanlarda insanlık daha incelikli sorular sormaya ihtiyaç duyar. Bilinçli ya da bilinçsiz gidebileceği kaynaklardan biri de mitler ve menkıbelerdir. Dolayısıyla bunu kendisine tema olarak seçen bir festival, önem taşıyan bir festivaldir." dedi.

        Festivalin bu sene kadın ve mit konusuna eğildiğini anlatan Zaim, şöyle konuştu:

        "Elbette Troya ve mitler zaten işi çok daha çifte kavrulmuş hale getiriyor. Mit dendiği zaman akla ilk gelen mekanlardan bir tanesi Troya. Dolayısıyla burada mitlerle ilişkilendirilen ülgen ödülünün bana verilmiş olması ayrı bir mutluluk kaynağı benim için. Çünkü burada almak ayrı bir keyif. Çünkü buranın ne anlama geldiğini, Troya ne anlama geldiğinin farkındayım. Bu inceliği düşündükleri için de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımı da yine değer araştırması üzerine oturtmaya ve filmlerime devam edeceğim. Bu mitler ve menkıbeler önemli bir kaynak olacak. Burada bu ödülü almak benim bu konudaki isteğimi kamçıladı, mutluyum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

