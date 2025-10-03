Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

        Çanakkale'de gök gürültülü sağanağın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:34 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de gök gürültülü sağanağın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte, dün gece yarısından itibaren aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde doluya bıraktı.

        Özellikle Barbaros Mahallesi ile Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri, dolu ile kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmüştü; tanık taksici: 1 metreden...
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmüştü; tanık taksici: 1 metreden...
        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakim karşısında
        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık hakim karşısında
        Çanakkale'de lise öğrencisinin darbedildiği okuldaki 3 yönetici görevden uz...
        Çanakkale'de lise öğrencisinin darbedildiği okuldaki 3 yönetici görevden uz...
        Lise öğrencisinin darbedildiği soruşturmada okul müdürü ile 2 yardımcısı aç...
        Lise öğrencisinin darbedildiği soruşturmada okul müdürü ile 2 yardımcısı aç...
        Çanakkale'de 420 öğrenciye trafik eğitim verildi
        Çanakkale'de 420 öğrenciye trafik eğitim verildi
        Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı
        Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı