Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de gök gürültülü sağanak etkili oldu

        Çanakkale'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:53 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de gök gürültülü sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte, öğle saatlerinde başlayan lodos fırtınası yerini akşam saatlerine doğru kuvvetli yağışa bıraktı.

        Lapseki ve Gelibolu ilçeleri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

        Lapseki'de sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        İlçedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü.

        Gelibolu'daki sanayi sitesi ile Alaeddin Mahallesi'nde de kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Gelibolu Kolordu Komutanı Özeren'den İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
        Gelibolu Kolordu Komutanı Özeren'den İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem (2)
        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
        Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi