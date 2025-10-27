Çanakkale'de gök gürültülü sağanak etkili oldu

Gelibolu'daki sanayi sitesi ile Alaeddin Mahallesi'nde de kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü.

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.