Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10-17 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 6 bin 831 kişi, 1917 araç incelendi.

