        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:45 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:47
        Gelibolu'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi personeli tarafından Gazi Süleymanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlere ağız ve diş sağlığı eğitimi uygulamalı olarak verildi.

        Eğitim sırasında ağız ve diş temizliği, özel bir maket üzerinden uygulamalı olarak anlatılarak doğru fırçalama teknikleri gösterildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

