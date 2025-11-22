Çanakkale Valisi Toraman, Ezine'de incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine ilçesine bağlı Geyikli ve Kemallı köyünde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Toraman ilk olarak Geyikli beldesinde yapım çalışmaları süren Eylül Traktör ve Otomobil Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek sergilenen araçlar hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, müzenin Geyikli'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarete Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Vali Toraman daha sonra zeytin hasat döneminin başlamasıyla Geyikli'deki Tariş Zeytin Sıkım Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Ardından ilçeye bağlı Kemallı köyündeki Eylül Tarım Çiftliği'ni ziyaret ederek zeytin hasadına katılan Toraman, hasat sahasındaki çalışmaları inceledi.

Toraman, Kemallı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni de ziyaret ederek kooperatifte üretilen ürünleri yerinde inceledi.