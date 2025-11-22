Habertürk
        Çanakkale Valisi Toraman, Ezine'de incelemelerde bulundu

        Çanakkale Valisi Toraman, Ezine'de incelemelerde bulundu

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine ilçesine bağlı Geyikli ve Kemallı köyünde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:34 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:34
        Çanakkale Valisi Toraman, Ezine'de incelemelerde bulundu
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine ilçesine bağlı Geyikli ve Kemallı köyünde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

        Vali Toraman ilk olarak Geyikli beldesinde yapım çalışmaları süren Eylül Traktör ve Otomobil Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek sergilenen araçlar hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, müzenin Geyikli'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ziyarete Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

        Vali Toraman daha sonra zeytin hasat döneminin başlamasıyla Geyikli'deki Tariş Zeytin Sıkım Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

        Ardından ilçeye bağlı Kemallı köyündeki Eylül Tarım Çiftliği'ni ziyaret ederek zeytin hasadına katılan Toraman, hasat sahasındaki çalışmaları inceledi.

        Toraman, Kemallı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni de ziyaret ederek kooperatifte üretilen ürünleri yerinde inceledi.

        Vali Toraman Kemallı köyündeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

