        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÇOMÜ gastronomi öğrencileri GastroAntalya 2025'te altın madalya kazandı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Antalya'da düzenlenen GastroAntalya 2025 Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:15
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Antalya'da düzenlenen GastroAntalya 2025 Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda altın madalya kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 42 ülkeden profesyonel şefler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren organizasyon, genç şef adaylarının uluslararası arenada kendilerini gösterdiği prestijli bir platform niteliği taşıdı.

        Eylül ayında başlayan yoğun hazırlık sürecini disiplin, azim ve kararlılıkla sürdüren öğrenciler, Antalya Cam Piramit Kongre Merkezi'nde gerçekleşen yarışmalarda dört kategoride tüm ödülleri alarak başarılarını taçlandırdı.

        Üniversite düzeyi öğrenci aşçı balık yarışmasında Seyithan Öztürk, öğrenci aşçı ana yemek yarışmasında Ulaş Ağkaya, pizza yarışmasında Bilal Çırak altın madalya, modern Türk mutfağı ekip yarışmasında Harun Demir, Muhammet Furkan Çallak, Osman Bağbaşı'ndan oluşan takım ise gümüş madalya kazandı.

