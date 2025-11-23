Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de kimyasal kaza tatbikatı yapıldı

        Çanakkale'de kimyasal kaza tatbikatı yapıldı

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.11.2025 - 09:40
        Çanakkale'de kimyasal kaza tatbikatı yapıldı
        Tatbikat senaryosuna göre, Kepez Liman yolunda belediye otobüsü ile kimyasal madde yüklü bir aracın kaza yapmasının ardından 35 kazazede hastaneye getirildi.

        Kimyasal maddeden etkilenen kazazedelerin sağlık profesyonelleri tarafından Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Arındırma Ünitesinde gerekli tedavilerine başlandı. Yatış gereksinimi olan hastalar ise uygun görülen servislere yerleştirildi.

        Tatbikat, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmasıyla tamamlandı.

        Hastane Afet Planı Başkanı olarak görev alan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, tatbikatta görev alan tüm çalışanlara, sivil savunma birimine ve sürece destek veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerine teşekkür ederek, afetlere hazırlık konusunda yapılan bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

