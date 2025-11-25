Habertürk
        Gelibolu'da balıkçı tezgahları denetlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde perakende balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Giriş: 25.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:48
        Gelibolu'da balıkçı tezgahları denetlendi
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde perakende balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Gıda Kontrol görevlileri, denetimler kapsamında satışa sunulan balıkların boy, tür ve avlanma zamanı uygunluğu, iş yerlerinin hijyen koşullarını kontrol etti.

        Denetimlerde ayrıca ürün etiketleme kurallarına uyulup uyulmadığı, satış alanlarının genel düzeni, kullanılan ekipmanların uygunluğu ve izlenebilirlik belgelerinin tam olup olmadığı da incelendi.

        Balık satıcılarına, av yasağı dönemleri ve boy yasakları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak farkındalığın artırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

