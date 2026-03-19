Çanakkale merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Çanakkale merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, maddi zorluk yaşayan veya nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarla iletişime geçilip muvafakatleri alınarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği belirlendi.



Yapılan incelemelerde, 23 kişinin bu yöntemle zarara uğratıldığı belirlendi.



Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çanakkale merkezli Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda şüpheliler Ş.G, F.A, B.A. ve O.A. yakalandı, çeşitli materyallere el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

