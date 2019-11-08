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Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği

DHA

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi.
Eceabat sınırlarında kalan, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamındaki etkinliğe Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkanlığı personeli ve Alçıtepe köylüleri katıldı. Tarım arazilerinin etkin kullanılması, kırsal turizmi hareketlendirmek, tarihi alanda turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Alçıtepe köyündeki 6 bin 206 metrekarelik kamu arazisine, 4 bin lavantanin dikimi gerçekleştirildi. Proje sayesinde, lavanta üretiminin yaygınlaşmasıyla tarımsal faaliyetin yanı sıra ekonomik anlamda da bölgeye katkı hedefleniyor. 
Lavanta dikimi sonrası açıklama yapan Alan Başkanı Kaşdemir, "Yaptığımız araştırmalarda lavanta bitkisinin tarihi alanı daha da güzelleştireceğini düşünüyoruz. Özellikle tarihi alanda bulunan köylerinde kalkınmasında önemli rol oynayan tarım faaliyetine yenisini daha ekliyoruz. Bu bölgede ilk defa gerçekleştirilen bu proje çiftçilerimize de örnek olacaktır. Burası hem tarihi ile hem doğası ile hem renkleriyle eşsiz bir coğrafya zaten. Bizler de bunu her çalışmamızda bir adım daha ileri götürmek daha da güzelleştirmek istiyoruz" dedi.

ÇANAKKALE

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:33
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