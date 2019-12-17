Helikopter ambulans Çanakkale'de hizmete başladı

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, 'Hava 17' isimli helikopter ambulansın Çanakkale'de hizmete başladığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, helikopter ambulansın gün doğumu ile gün batımı arasında görev yapacağı belirtilerek, "14 Aralık Cumartesi günü helikopter ambulansımız ilimizde faaliyete başlamıştır. Gün doğumu ile gün batımı arasında görev yapacak olan Hava 17 adlı ambulans, gerek adalar, gerekse coğrafi şartları sebebiyle tüm ilçelerimize ve bölgemize acil sağlık hizmeti sunacaktır. 14 Aralık günü 12:04’de faaliyete girmesiyle birlikte 12:30’da Gökçeada ilçemizden 36 haftalık acil kanamalı hastamızın sezaryan operasyonu için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemize hasta nakli sağlanmıştır. Akabinde yine Gökçeada'dan göze korozif madde maruziyeti sonrasında görme kaybı yaşayan acil hastanın Hava 17 ile nakli gerçekleştirilmiştir. 15 Aralık günü ise yine Gökçeada ilçemizden 34 haftalık gebenin, erken doğum tehdidi ile Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine nakli sağlanmıştır. Hava 17, 112 Komuta Kontrol Merkezi ile koordine halinde tüm vatandaşlarımız için acil sağlık hizmeti vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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