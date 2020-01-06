Bozcaada’da okullar tatil

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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bugün ilçedeki okullar tatil edildi.

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan ve hızı saatte 110 kilometreye kadar çıkan poyraz fırtınası sebebiyle Bozcaada’daki bütün okullar bugün tatil edildi. Adadaki okulların yarın da tatil edilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

ÇANAKKALE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

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