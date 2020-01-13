Bülent Turan umreye giden Roman vatandaşları ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'den umreye giden Roman vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti'nin sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale merkez ve Lapseki ilçelerinde yaşayan Roman vatandaşlar, umreye gönderildi. Umre ziyaretini gerçekleştiren vatandaşların evine giden Bülent Turan'a vatandaşlar teşekkür etti. Ziyarete AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl başkanı Naim Makas’da eşlik etti.

Umreye giden Ayten Olgun, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir rüya gördüm orada, o rüyam çok çabuk bitti. Allah bin kere razı olsun Bülent Turan’dan” diyerek mutluluğunu paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale’mizin çok değişik sosyal kesimleriyle, onların talepleri doğrultusunda adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bugün de Çanakkale'mizin roman mahallesinde yaşayan, umreye gitmek isteyen çok sayıda kardeşimizin en azından bir grubunu umreye gönderme imkanı bulduk ve onları karşılama törenine katılma imkanı bulduk. Oraya gittiler, hem ülkemize, hem bize dua ettiler. Onlarla beraber zaman geçiriyoruz. Onların bu taleplerini karşılamak bizim için büyük bir şeref. Allah ülkemize birlik beraberlik versin, devletinize zeval vermesin” dedi.

ÇANAKKALE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

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