Kansere yenik düşmedi, iyileşip anne oldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 5 yıl önce kanser tedavisi gören 38 yaşındaki Fehime Kahrımanlı, başarılı ameliyat ve kemoterapi sonrasında iyileşerek sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İki çocuk annesi Fehime Kahrımanlı, 5 yıl önce göğsünde kitle fark etmesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu. Op. Dr. Melih Bozyel tarafından tetkikleri yapılan hastaya meme kanseri teşhisi konularak kısa sürede ameliyat hazırlıkları tamamlandı. Op. Dr. Melih Bozyel ve ameliyathane ekibi tarafından operasyonu gerçekleştirilen Kahrımanlı, kısa sürede iyileşerek kemoterapi tedavilerini tamamladı. 5 yıldır sağlıklı bir ömür sürdüren Kahrımanlı, 3 ay evvel 3. çocuğunu kucağına aldı. Fehime Kahrımanlı yaşadığı süreci şu cümlelerle özetledi:

“Şikâyetlerim üzerine doktora gidince kanser olduğumu öğrendim. Bir ay gibi kısa bir zaman zarfında teşhis konuldu, tetkiklerim ve hazırlıklarım tamamlanarak ameliyatım gerçekleşti. Benim için kâbus dolu günlerdi. Doktorum Op. Dr. Melih Bozyel sayesinde bu hastalıktan kurtuldum. Kendisine her zaman minnettar kalacağım. Allah bu hastalıkla kimseyi karşılaştırmasın.”

ÇANAKKALE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:58

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