Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale il merkezinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan son operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu il merkezindeki belirlenen adreslere operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 142 adet gümrük kaçağı ve 109 adet de sahte bandrollü alkollü içkiyi ele geçirdi. Malzemelerin tamamına el konulurken, şüpheli H.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

ÇANAKKALE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

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