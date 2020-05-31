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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den CHP'li belediyeye kaçak yapı ve yeşil alan talanı suçlaması

İHA

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Çanakkale'nin CHP'li Kepez Belediyesi tarafından sahil kısmına inşa edilen Halk Kafe'nin kıyı kenar çizgisini ihlal ettiği ve kaçak olarak işletmenin devam ettiği iddia etti.

AK Parti’den CHP'li belediyeye kaçak yapı ve yeşil alan talanı suçlaması

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Çanakkale’nin CHP’li Kepez Belediyesi tarafından sahil kısmına inşa edilen Halk Kafe’nin kıyı kenar çizgisini ihlal ettiği ve kaçak olarak işletmenin devam ettiği iddia etti.
AK Parti Kepez Belde teşkilatı yaptığı araştırmada yapının kıyı kenar çizgisini ihlal ettiğini ve yeşil alan üzerine inşaa edilerek yeşilin talan edildiğini öne sürdü.
“Buraya usulsüz bir şekilde ruhsat verilmiştir”
AK Parti Kepez Belde Başkan Yardımcısı ve Jeofizik Mühendisi Erkan Kürşat Ertürk inşa edilen halk kafede yaşanan usulsüzlükler ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “ Kepez Belediyesi tarafından yapılan ve halkın kullanımına sunulan halk kafe gerçekten Kepez halkının ihtiyaç duyduğu bir faaliyettir. Fakat bu hizmeti yaparken Kepez Belediyesi’nin yapmış olduğu halk kafe kıyı kenar ihlalinde bulunmakta ve parsel itibariyle de Kepez Belediyesi’nin sitesinde de görüldüğü üzere yeşil alan bölgesinde kalmaktadır. Yani Kepez Belediyesi yeşil alan olarak görülen bir alanda bir yapı inşa ederek beldenin yeşil alanlarını talan etmektedir. Halkımızın kullanımına açık olması için tahsis edilen, nefes almamız için, çocuklarımızın oyunlar oynaması için, yaşlılarımızın nefes alması için bırakılan yeşil alanları korumak zorundayız. Bunlar bizim geleceğimizdir. Yeşil alanları betonlaştırırsak geleceğimizi de kaybetmiş oluruz. Betonarme yapıların ya da sökülebilir, taşınabilir yapıların yapılacağı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilmiştir. Yapılan yeşil alan talanının haricinde bina kıyı kenar kanununa da ihlal yapmaktadır. Kıyı kenar kanunu şunu demektedir. İlk 50 metreye hiçbir şey yapamazsınız. Yapılması zorunlu haller dışında. Örneğin çekek yeri. 2’nci 50 metre yani 100 metre içerisine taşınabilir, sökülebilir yapılar, günü birlik tesisler inşa edilebilir. Fakat burada yapının hemen hemen 220 metre karelik kısmı kıyı kenar çizgisinin ilk 50 metrelik kısmı içinde kalmaktadır. Çok az bir kısmı ikinci 50 metrede bulunmaktadır. Tespitlerimize göre de duvarları tuğladan yapılmış olarak taşınabilir ve sökülebilir yapı kategorisine girmediği için yapının tamamı kaçaktır. Eğer buraya ruhsat verilmiş ise de buraya usulsüz bir şekilde ruhsat verilmiştir. Bu yapının arkasında bulunan eski yapılar hariç yeni parsellere Kepez Belediyesi imar hakkı vermemektedir. Çünkü kıyı kenar çizgisine 100 metre mesafede bulunduğu için ancak ve ancak günü birlik tesis yapabilirsiniz. Konut yapamazsınız demektedir. Fakat kendisi aynı kanunu çiğnemektedir. Kendisine gelince olur vatandaşa gelince olmaz denmesi vatandaşa yapılan en büyük adaletsizliktir” dedi.
“ Kepez halkımızın yararına tüm yatırımların yanındayız”
AK Parti Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı’da Belde Başkanlığı olarak Kepez halkının yararına yapılan her yatırımın yanında olduklarını ifade ederek ; “ Bizler Kepez halkımızın yararına olan tüm yatırımların yanındayız. Ancak bu yatırımlar hukuka ve mevzuata uygun olduğu taktirdedir. Kepez Belediyesi tarafından Halk Kafe adı altında hukuka aykırı yeşil alan talanının içinde bulunduğu hiçbir projeyi de destekleyemeyiz. Aksine düzgün yapılması için tüm yetkilileri uyararak muhalefet görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz” diye konuştu.
“ Çakma çevrecilerin yeni adresi Halk Kafe”
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ise usulsüz olarak inşa edilen halk kafe ile ilgili yaptığı değerlendirmede Belde Belediye Başkanı Birol Arslan’ın yeşil alanı talan etmesine sert tepki gösterdi. Ölçek yaptığı değerlendirmede; "Kazdağları için yaygara koparan çevreciyim diye geçinen başta Merkez Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve onu veliahtı olarak ilan eden Belde Belediye Başkanı Birol Arslan’ın ne kadar çakma çevreci oldukları bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Halk Kafenin açılışında birçok siyasiler buraya gelerek konuşmalar yaptılar. Merkez Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açılışta Kepez Belde Belediye Başkanı Birol Arslan’ı veliahttı olarak ilan etti. Çanakkale merkezde yıllardır belediye başkanlığı yapan Ülgür Gökhan bu binanın kıyı kenar çizgisini ihlal ettiğini ve yeşil alan üzerine inşaa edildiğini görür görmez anlamış olması gerekiyordu. Bunu anlamadıysa eğer vah Çanakkale halkımızın haline demekten başka bir söz bulamıyorum. Buradan da bizlerin yıllardır Çanakkale’de başıboş yönetildiğimiz gözler önüne serilmektedir. Merkez Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın veliahttı ruhsatsız kaçak bir yapıyı işletmektedir. Yeşil alanı talan etmektedir. Bunlar yaşanırken bizler de bir yandan üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz. Çünkü buranın belediyeye bir maddi külfeti oldu. Yani vatandaşın parasıyla yapıldı. Eğer kıyı kenar ihlali varsa, yeşil alan üzerine inşa edildiyse yarın öbür gün yıkılırsa burada giden boşa paranın hesabını kim verecek. Belde Belediye Başkanı Birol Arslan hiç mi imar müdürlüğünüz yok, hiç mi ekibinizde mühendis, mimar yok. Sizi burada uyaran, bunun kanunsuz olacağını size ileten hiç mi ekibiniz yok. Eğer yoksa gelin yereldeki muhalefet olarak görev yapan partimize danışın bizler sizlere bu desteği veririz. Kepezin güzelleşmesi için gereken her şeyi biz yaparız. Elimizi taşın altına koyarız. Yeter ki Kepez'imizin vatandaşı bundan yararlansın. Kepez halkına doğru, hukuka ve kanuna uygun hizmet gitsin. Siz kendi partiliniz Kepez Aile Çay Bahçesini kıyı kenar ihlalinden dolayı yıktırıyorsunuz ama kendiniz aynı kanunu ihlal ediyorsunuz. Burada bir rant ve bazı kişilere iş için olanak sağlanması ortadadır. Şimdi buradan Belde Belediye Başkanı Birol Arslan’a soruyorum: Bu yapının ruhsatı var mı? Ruhsatı varsa bunların projelerini kimler yapmıştır? Ruhsata hangi belediye görevlileri imza atmıştır? Eğer ruhsatı yoksa kaçak bir pozisyondaysa Kepez Belediyesi burasını nasıl işletmektedir? Bu soruların cevabını Kepez Belediye Başkanı tarafından cevaplandırılmasını Kepez halkı ve bizler beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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