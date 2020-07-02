Çanakkale Biga’da bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyünde 2 kişi Covid19’a yakalanınca, köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı 912 kişinin ikamet ettiği Yolindi köyünde 2 vatandaşta korona virüsü tespit edilince, köy 14 gün süreyle Biga Kaymakamlığı tarafından karantinaya alındı. 2 kişinin köyde 44 kişi ile temas ettiği belirlendi.

Biga ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı şöyle:

“Biga ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 tarihinde Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. İlçemiz Yolindi köyünde görülen COVID19 vakası nedeniyle alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi,

2.Kurul üyelerinin istek ve önerileri.

Karar

İlçemiz Yolindi köyünde saptanan yeni korona virüs (Covid19) vakasının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla,01.07.2020 Çarşamba saat 24.00'dan itibaren 14 gün süreyle Yolindi köyü için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda ilçemiz Yolindi köyünde;

1. Yolindi köyüne giriş ve çıkışlar aşağıda belirlenen istisnalar dışında yasaklanmıştır.

a. Küçükbaşbüyükbaş hayvanları otlatanlar,

b. Arıcılık faaliyetini yürütenler,

c. Bitkisel hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

d. Temel ihtiyaç malzemelerinin (ekmek, su, yaş meyvesebze vb.) dağıtımında çalışanlar,

2. Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta / kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin geçici süreliğine 01.07.2020 Çarşamba saat 24.00 itibariyle durdurulmasına, düğün, nişan vb. merasimlerin geçici bir süreliğine ertelenmesine,

3. İbadethanelerde COVID19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için; toplu olarak ibadet edilmesinin 01.07.2020 Çarşamba saat 24.00 itibari ile geçici olarak ertelenmesine,

4. Cenaze namazlarının vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınmasına,

5. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesine,

6. Berber, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetlerinin 01.07.2020 Çarşamba saat 24.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmasına,

7. Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Birimi köyde ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama / yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilmelerine, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi / ekip ve araç görevlendirilmesine,

8. Köyde yaşayan vatandaşların maske kullanımının ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanmasının sağlanmasına,

9. Köyde ikamet eden vatandaşlarımızın köylerinde kendi evlerinde kalmaları esastır.

10. Köy minibüsleri, işçi servisleri vb. her türlü toplu taşıma araçlarının köye girişçıkışının geçici bir süreliğine kısıtlanmasına,

11. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından belirli aralıklarla cami, kahvehane, wc gibi ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine,

12. Gerekli güvenlik önlemlerinin Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınmasına,

Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması,alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına;

oybirliği ile karar verilmiştir."

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