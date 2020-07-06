Çanakkale'de orman yangını (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de orman yangını (3)

DHA

PAKDEMİRLİ: GECE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına,  karadan müdahale sürerken, bölgeye gelip incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine etmek için sabaha kadar bölgede kalacağını söyledi. Pakdemirli, şu an için yerleşim bölgeleri ile ilgili bir tehlike olmadığını ifade etti.  Bölge üzerinde 2 uçuş yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, bir ağacın dahi yanmasını asla istemediklerini, bütün ekiplerin bir ağaç daha az yansın diye gayret ettiğini belirterek,...

Çanakkale'de orman yangını (3)

<br>PAKDEMİRLİ: GECE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR<br>Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına,  karadan müdahale sürerken, bölgeye gelip incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine etmek için sabaha kadar bölgede kalacağını söyledi. Pakdemirli, şu an için yerleşim bölgeleri ile ilgili bir tehlike olmadığını ifade etti. <br>Bölge üzerinde 2 uçuş yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, bir ağacın dahi yanmasını asla istemediklerini, bütün ekiplerin bir ağaç daha az yansın diye gayret ettiğini belirterek, şunları söyledi:<br>"Öncelikle ben tüm orman teşkilatı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görünen o ki gece de bu mücadelemize devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yangın belli alanları etkilemiş olmasına rağmen kontrollü gibi gidiyor ancak rüzgarın tabii ki çok yüksek seviyelerde olması yangını belli noktalarda kontrol altına almamıza olanak vermiyor. Yangın benim beklediğimden daha iyi durumda, öyle söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullar işimizi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir."<br>'ŞU ANA KADAR 300 HEKTARA YAKIN ALANI KAYBETMİŞ GÖRÜNÜYORUZ'<br>Bakan Pakdemirli, alevlerin doğrudan batıya doğru ilerlediğini belirterek, "Özellikle hem güneyde hem de kuzeyde sıçradığı taraflar var. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için farklı farklı noktalarda sıçramalar var. Şu anda yapabileceğimiz hava araçlarıyla tüm müdahaleyi yapıyoruz. Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada ve müdahale ediyor. Zaten belli bir doğal sınırına da ulaşmış vaziyette. Bunun zaten daha da fazla bir kalabalığı böyle bir yangın alanı özelinde yönetilemez. Tüm ekiplerimizle hem yerden hem havadan biz bu yangını kontrol etmek için çabamızı sarf ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse 2 uçak, 20 helikopter, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz. Burada önemli olan bir yerlerde durdurmak. Bir miktar daha alan kaybedebiliriz ama önemli olan bunu bir an evvel durdurmak. Tüm çabamız ve gayretimiz bunun içindir" diye konuştu. <br>'ŞİMDİLİK YERLEŞİM ALANLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR TEHLİKE YOK'<br>İHA'larla bilgi akışının devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Akşam için de çeşitli hazırlıklarımız var. İHA'lardan bilgi akışı devam ediyor. Gece özellikle hem İHA'lardan aldığımız bilgiler hem de birazdan uçurmaya başlayacağımız termal dronelerle sevk ve idareyi koordine etmeye çalışacağız. Gece şartları muhakkak aleyhimize işleyecek ama geceleri de genelde rüzgarla ilgili ve meteorolojik durumlar gündüz şartlarına göre daha olumlu seyrediyor. Böyle olmasını temenni ediyoruz. Yangın kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmayacağım. Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok. Başlangıçta Yalova köyü ile ilgili bir problem var gibi gözüküyordu ancak şu an itibarıyla yok. Rüzgar yönü değişmezse olmayacak gibi gözüküyor. Diğer köylerimizle ilgili de şu an sıkıntı gözükmüyor ama eğer gerekli görülürse bu köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız. Şu anda bir problem yok. İlerleyen saatlerde yangının seyriyle ilgili açıklamamız olacaktır" dedi.<br>'AMACIMIZ, GAYEMİZ EN AZ HASARLA YANGINI ATLATMAK'<br>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DHA muhabirinin, "Yangın şehitlik bölgesine intikal eder mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:<br>"Bizim bütün çabamız bir ağaç daha az yansın. Değil şehitlik, şu anda bulunduğu yerden 1 metre daha ileriye gitmemesidir bütün amacımız. Bazen teknik koşullar gerektiği yerlerde yanmaya bırakılabilir ama bazı bölgelerde de yollar kesilebilir. Bizim burada hava araçlarımız farklı farklı çalışıyor. Helikopterlerimiz su atar, uçaklar da şerit yapar. Bu şeritlerle yangını durdurmaya çalışırız. Genelde çalışma kaidemiz budur. En az hasarla atlatmak amacımız, gayemiz budur."<br>ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR<br>Yangına 510 kişilik personelin 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 118 arazöz ve 20 dozerle havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler kuvvetli poyraz nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle herhangi bir köyün tahliyesinin söz konusu olmadığı belirtildi.Burak GEZEN-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Eceabat Burak GEZENCihan BAYRALI<br>2020-07-06 22:23:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (2) - Yeniden
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çanakkale'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını (1)
Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi ...
Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, çıkıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de engelliler havuza asansörle girip, ...
Çanakkale Yenice’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale Yenice’de trafik kazası: 1 yaralı
Çanakkale ruhu, mobil müze ile Türkiye'ye yolculuğuna başladı
YEREL HABERLER Çanakkale ruhu, mobil müze ile Türkiye'ye yolculuğuna ...
Ezine’nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor
YEREL HABERLER Ezine’nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor
Sosyal medyadan devlete hakaret eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan devlete hakaret eden şahıs tutuklandı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 il gezecek Çanakkale ruhu 81 ile taşınıyor İlk rota Çanakkale
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 il ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X