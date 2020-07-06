Çanakkale'de orman yangını (3)

<br>PAKDEMİRLİ: GECE DE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR<br>Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, karadan müdahale sürerken, bölgeye gelip incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine etmek için sabaha kadar bölgede kalacağını söyledi. Pakdemirli, şu an için yerleşim bölgeleri ile ilgili bir tehlike olmadığını ifade etti. <br>Bölge üzerinde 2 uçuş yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, bir ağacın dahi yanmasını asla istemediklerini, bütün ekiplerin bir ağaç daha az yansın diye gayret ettiğini belirterek, şunları söyledi:<br>"Öncelikle ben tüm orman teşkilatı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görünen o ki gece de bu mücadelemize devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yangın belli alanları etkilemiş olmasına rağmen kontrollü gibi gidiyor ancak rüzgarın tabii ki çok yüksek seviyelerde olması yangını belli noktalarda kontrol altına almamıza olanak vermiyor. Yangın benim beklediğimden daha iyi durumda, öyle söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen saatlerde değişen meteorolojik koşullar işimizi kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir."<br>'ŞU ANA KADAR 300 HEKTARA YAKIN ALANI KAYBETMİŞ GÖRÜNÜYORUZ'<br>Bakan Pakdemirli, alevlerin doğrudan batıya doğru ilerlediğini belirterek, "Özellikle hem güneyde hem de kuzeyde sıçradığı taraflar var. Rüzgar sürekli yön değiştirdiği için farklı farklı noktalarda sıçramalar var. Şu anda yapabileceğimiz hava araçlarıyla tüm müdahaleyi yapıyoruz. Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada ve müdahale ediyor. Zaten belli bir doğal sınırına da ulaşmış vaziyette. Bunun zaten daha da fazla bir kalabalığı böyle bir yangın alanı özelinde yönetilemez. Tüm ekiplerimizle hem yerden hem havadan biz bu yangını kontrol etmek için çabamızı sarf ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse 2 uçak, 20 helikopter, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personelle buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz. Burada önemli olan bir yerlerde durdurmak. Bir miktar daha alan kaybedebiliriz ama önemli olan bunu bir an evvel durdurmak. Tüm çabamız ve gayretimiz bunun içindir" diye konuştu. <br>'ŞİMDİLİK YERLEŞİM ALANLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR TEHLİKE YOK'<br>İHA'larla bilgi akışının devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Akşam için de çeşitli hazırlıklarımız var. İHA'lardan bilgi akışı devam ediyor. Gece özellikle hem İHA'lardan aldığımız bilgiler hem de birazdan uçurmaya başlayacağımız termal dronelerle sevk ve idareyi koordine etmeye çalışacağız. Gece şartları muhakkak aleyhimize işleyecek ama geceleri de genelde rüzgarla ilgili ve meteorolojik durumlar gündüz şartlarına göre daha olumlu seyrediyor. Böyle olmasını temenni ediyoruz. Yangın kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmayacağım. Şimdilik yerleşim alanlarıyla ilgili önemli bir tehlike yok. Başlangıçta Yalova köyü ile ilgili bir problem var gibi gözüküyordu ancak şu an itibarıyla yok. Rüzgar yönü değişmezse olmayacak gibi gözüküyor. Diğer köylerimizle ilgili de şu an sıkıntı gözükmüyor ama eğer gerekli görülürse bu köylerimizle ilgili gerekli tedbirleri alırız. Şu anda bir problem yok. İlerleyen saatlerde yangının seyriyle ilgili açıklamamız olacaktır" dedi.<br>'AMACIMIZ, GAYEMİZ EN AZ HASARLA YANGINI ATLATMAK'<br>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DHA muhabirinin, "Yangın şehitlik bölgesine intikal eder mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:<br>"Bizim bütün çabamız bir ağaç daha az yansın. Değil şehitlik, şu anda bulunduğu yerden 1 metre daha ileriye gitmemesidir bütün amacımız. Bazen teknik koşullar gerektiği yerlerde yanmaya bırakılabilir ama bazı bölgelerde de yollar kesilebilir. Bizim burada hava araçlarımız farklı farklı çalışıyor. Helikopterlerimiz su atar, uçaklar da şerit yapar. Bu şeritlerle yangını durdurmaya çalışırız. Genelde çalışma kaidemiz budur. En az hasarla atlatmak amacımız, gayemiz budur."<br>ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR<br>Yangına 510 kişilik personelin 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 118 arazöz ve 20 dozerle havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler kuvvetli poyraz nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle herhangi bir köyün tahliyesinin söz konusu olmadığı belirtildi.Burak GEZEN-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Eceabat Burak GEZENCihan BAYRALI<br>2020-07-06 22:23:55<br>

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