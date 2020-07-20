Çanakkale’de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen anız yangını, orman arazisine sıçramadan söndürüldü. Yangında, 7 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Çan'ın Çakıl köyü mezarlığı yanında bugün saat 12.00 sıralarında bir tarım arazisinde anız yangını çıktı. Yangını fark eden köy muhtarı Turgay Şahin, durumu Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 3 arazöz ve 2 yangın müdahale aracıyla yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. 7 dönüm alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesine Çan Belediyesi ve Terzialan Belediyesi itfaiye araçları da destek verdi.

Yangına zamanında müdahale ettiklerini söyleyen Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, “Çakıl köyü muhtarımız, tarafımı arayarak köyde yangın olduğunu bildirdi. Ekiplerimizi ivedi olarak yangın mahalline yönlendirdik. Ekiplerimizin açık alanda etkin müdahalesi sonucunda, alevlerin ormana girmesi önlendi” dedi.



“Biçilmeyen buğdaylar da kurtarıldı”

Biçilmeyen buğdayların da yangından zarar görmeden kurtarıldığını sözlerine ekleyen Akkan, “Hatta biçilmemiş tarlalar da vardı, vatandaşlar buğday hasadını yapabilecek. Buğdaylar da yanmadan kurtarıldı. Vatandaşımıza bu şekilde hizmetimiz oldu. Yaklaşık 7 dönüm bir arazi yandı ama zarar, ziyan yoktur. Allah beterinden korusun” diye konuştu.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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