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Bozcaadalı turizmcilerden, 'rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısı

DHA

Bozcaadalı turizmcilerden, 'rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısı


Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, 4 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, "Adamızda şu anda 4 bin 300 resmi konaklama kapasitemiz var. Yüzde 95'i doldu. Tatilcilerimizinden ricamız feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için Bozcaada'ya gelmeden rezervasyon yaptırmalarıdır" dedi.
Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Bayram tatili öncesinde 4 bin 300 konaklama tesisindeki doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Adadaki işletme sahipleri, tatile geleceklerin feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için önceden rezervasyon yaptırmaları gerektiğini söyledi.
'TATİLCİLERİMİZDEN RİCAMIZ BOZCAADA'YA GELMEDEN REZERVASYON YAPTIRMALARIDIR'
Bozcaada'da konaklama tesislerinin Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yüzde 95'lik doluluk oranına ulaştığını belirten BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için rezervasyon yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Yavuz, "Misafilerimize önerimiz rezervasyon yaptırmadan bu süreçte Bozcaada'mıza gelmemeleri ve geldiklerinden de maske, sosyal mesafe gibi kurallara da dikkat etmelerini istiyoruz. Adamızda şu anda 4 bin 300 resmi konaklama kapasitemiz var. Yüzde 95'i doldu. Tatilcilerimizinden ricamız Bozcaada'ya gelmeden rezervasyon yaptırmalarıdır" dedi.
'KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRIZ'
Restoran işletmecisi Cenk Kayhan, "Her bayram olduğu gibi, bu Kurban Bayramı'nın da yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Tüm Ege sahilleri doluymuş. Bozcaada'da yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Biz de restoranımızla kurban bayramına hazırız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.
'TATİLCİLERİMİZİN KURALLARA DİKKAT ETMELERİNİ İSTİYORUZ'
Bayram hazırlıklarına devam ettiklerini belirten kafe işletmecisi Fahri Bulut ise, "Bozcaada olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Temmuz ayı başından bu yana gözle görünen bir yoğunluk var. Kurban Bayramı'nda da bu yoğunluğu fazlasıyla yaşayacağız. Hatta bayramdan sonraki haftada bir yoğunluk bekleniyor. Adaya gelecek tatilcilerimizinden pandemi süresince sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve dezenfektan kullanarak, kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Keyifli bir tatil geçirmelerini diliyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2020-07-29 09:04:57

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