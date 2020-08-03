Ayvacık'ta zirai alanda yangın çıktı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, zirai alanda yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale ediyor. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-08-03 15:42:59



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