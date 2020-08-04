Çanakkale’de silah kaçakçılığı: 2 gözaltı

Çanakkale’de, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan M.Ş. ve E.Ö. isimli şahıslara iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 2 adet Sig Sauver marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirilirken, şüpheli M.Ş. ile E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.