Biga'da çeltik hasadı yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çeltik hasadı gerçekleştirildi.

Biga Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen törenle çeltik hasadı yapıldı. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Gıda Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda daire amiri katıldı.

Gümüşçay Beldesi çeltik üreticilerinden Biga Ziraat Odası Meclis Başkanı Taner Kömürcü ve Bülent Korkmaz' ın tarlalarının ziyareti ile başlayan tören Covid19 salgını dolayısıyla kısa tutuldu.

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