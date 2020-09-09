Gelibolu'da orman yangını kontrol altına alındı (2)

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarında, Tekirdağı'ın Şarköy ilçesinin sınırlarında kalan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangınına havadan 5 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve işçi ile müdahale edildi. Yangın, saat 19.00'da kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangında, ilk belirlemelere göre 20 hektar kızıl çam ormanı kül oldu.

Öte yandan, Çanakkale'nin Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında aynı saatlerde çıkan orman yangını ise büyümeden söndürüldü.Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ

2020-09-09 20:11:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.