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TikTok uğruna insan sağlığını hiçe saydı O iş yerine 13 bin 954 lira para cezası kesilirken, 2,5 tonluk turşuluk biberde imha edildi

İHA

TikTok uğruna insan sağlığını hiçe saydı O iş yerine 13 bin 954 lira para cezası kesilirken, 2,5 tonluk turşuluk biberde imha edildi

Çanakkale’de, ayaklarıyla çiğnediği biberleri TikTok’ta beğeni almak için videoya çeken şahsın çalıştığı firmaya 13 bin 954 lira ceza kesildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üreten bir şirkette çalışan şahıs, TikTok uygulamasında beğeni almak için dans ederek biberleri ayaklarıyla çiğnedi. O anlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandığı andan itibaren tepkiler çığ gibi büyüdü. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan araştırmaların ardından şahsın çalıştığı firma belirlendi. O firmaya gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 lira ceza kesilirken, imalat hazırlığındaki 2,5 ton turşuluk biber de imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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