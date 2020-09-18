Çan’da sosyal yaşam alanları genişliyor

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Çanakkale'nin Çan İlçesinde, 10.93 hektarlık C tipi Aşıklar Mesire Alanında sonra Çan Orman İşletme Müdürlüğü Amenajman Planı 135 No'lu bölme içerisinde kalan Çan Merkez B Tipi Mesire Yeri gelir getirici tesislerinde işletme hakkının Çan Belediyesine verilmesini kapsayan sözleşme Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile birlikte Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan tarafından imzalandı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan’ında hazır bulunduğu yer tesliminde, atılan imzalardan sonra bilgi veren Başkan Bülent Öz, “Çan ilçemize 10.93 hektarlık Aşıklar Mesire Alanında sonra şimdide 1.53 Hektarlık büyüklüğü ile halkımıza yeni sosyal yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilin ve doğanın verdiği huzur ortamlarını artırarak sosyal yaşam alanlarımıza değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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